أسعار الذهب تحلّق من جديد في الأردن بارتفاع شاهق

وسجّل غرام الذهب من عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في السوق المحلي، سعر بيع بلغ 103.6 ديناراً، مقابل 98.8 ديناراً للشراء، في حين بلغ سعر بيع غرام عيار 18 نحو 91.9 ديناراً، وسعر الشراء 84.3 ديناراً.
وتالياً التسعيرة:
