الأربعاء 2024-12-04 10:41 ص
 

أسعار الذهب تراوح مكانها محليا وفرصة للشراء

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أرشيفية
الأربعاء، 04-12-2024 09:37 ص

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي الأربعاء، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية، 53.5 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 52 دينارا لجهة الشراء.

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وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 61.8 و47.9 دينارا على التوالي.

 

وتمثل الأسعار الحالية فرصة للشراء وسط توقعات كبرى البنوك الأمريكية بوصول أسعار المعدن الأصفر إلى 3000 دولار للأونصة بحلول أواخر عام 2025 مع استقرار الأسواق.

 


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