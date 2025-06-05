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أسعار الذهب تستقر على القمة محلياً .. إليك التفاصيل

ذهب
ذهب
 
الخميس، 05-06-2025 12:59 م
الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الخميس، بحسب التسعيرة  الرسمية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في المملكة.اضافة اعلان


ووفقًا للتسعيرة ، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 ،  68.400 دينار، وسعر الشراء 66.400 دينار.

وتالياً التسعيرة :


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gnews

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