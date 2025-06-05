أسعار الذهب تستقر على القمة محلياً .. إليك التفاصيل

ووفقًا للتسعيرة ، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 ، 68.400 دينار، وسعر الشراء 66.400 دينار.
وتالياً التسعيرة :
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض التداول العقاري 1% منذ مطلع العام و17% في أيار ليسجل 2.5 مليار دينار أردني
-
كم بلغ سعر الليرة الرشادي والإنجليزي الاربعاء في الاردن
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء
-
للمقبلين على الزواج .. إليكم أسعار الذهب في الأسواق المحلية
-
بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب محلياً بعد ارتفاع تاريخي
-
حوالات الأردنيين بالخارج ترفع الطلب على الدينار المحلي
-
2.849 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 5 أشهر