أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأردن بالتسعيرة الثانية

الثلاثاء، 30-12-2025 05:26 م

الوكيل الإخباري-  ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، 40 قرشا للغرام في التسعيرة الثانية، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 88.6 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

 


Image1_12202530172523732809770.jpg

 
 


