أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأردن بالتسعيرة الثانية

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، 40 قرشا للغرام في التسعيرة الثانية، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 88.6 دينارا.



وتاليا التسعيرة: