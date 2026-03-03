الثلاثاء 2026-03-03 03:23 م

أسعار الذهب تواصل الانخفاض بشكل كبير في الأردن

أسعار الذهب تواصل الانخفاض بشكل كبير في الأردن
أسعار الذهب تواصل الانخفاض بشكل كبير في الأردن
 
الثلاثاء، 03-03-2026 01:21 م
الوكيل الإخباري-   شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً كبيراً وفق التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب النشرة الصادرة عند الساعة 1:06 ظهراً، تراجع سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 – الأكثر طلباً في السوق المحلية – إلى 107.000 دينار، مقابل 102.300 دينار لجهة الشراء، مسجلاً انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالأيام الماضية.

وتالياً التسعيرة :


Image1_320263132157548683819.jpg
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

انخفاض مستمر على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الرابعة

اقتصاد محلي انخفاض مستمر على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الرابعة

وزير الطاقة يؤكد: لا نقص في المشتقات النفطية والغاز محليا

أخبار محلية وزير الطاقة يؤكد: لا نقص في المشتقات النفطية والغاز محليا

إبراهيموفيتش وبلانار يؤكدان للصفدي تضامن بلدَيْهما مع الأردن

أخبار محلية إبراهيموفيتش وبلانار يؤكدان للصفدي تضامن بلدَيْهما مع الأردن

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإندونيسي

أخبار محلية الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإندونيسي

إعلان صادر عن مديرية الأمن العام

أخبار محلية إعلان صادر عن مديرية الأمن العام

انخفاض جنوني على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثالثة

اقتصاد محلي انخفاض جنوني على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثالثة

6 بواخر ترسو على أرصفة ميناء العقبة وحركة الملاحة البحرية تسير بشكل اعتيادي

أخبار محلية 6 بواخر ترسو على أرصفة ميناء العقبة وحركة الملاحة البحرية تسير بشكل اعتيادي



 




الأكثر مشاهدة