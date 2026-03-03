أسعار الذهب تواصل الانخفاض بشكل كبير في الأردن

وبحسب النشرة الصادرة عند الساعة 1:06 ظهراً، تراجع سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 – الأكثر طلباً في السوق المحلية – إلى 107.000 دينار، مقابل 102.300 دينار لجهة الشراء، مسجلاً انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالأيام الماضية.
وتالياً التسعيرة :
