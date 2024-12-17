أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلنته نقابة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا لدى الأردنيين 53.8 دينارا للبيع للمواطنين ، 51.8 دينارا للشراء منهم.



وتاليا التسعيرة:

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