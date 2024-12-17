الثلاثاء 2024-12-17 11:12 ص
 

أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

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أرشيفية
الثلاثاء، 17-12-2024 10:06 ص

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلنته نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا لدى الأردنيين 53.8 دينارا للبيع للمواطنين ، 51.8 دينارا للشراء منهم.

وتاليا التسعيرة:

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