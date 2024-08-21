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أسعار الذهب في الأردن اليوم

الذهب
الذهب
الأربعاء، 21-08-2024 09:55 ص

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الاربعاء، وفق  نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

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 وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 50.7 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 48.8 دينارا للشراء منهم .

فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 45.0 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.5 دينارا للشراء  منهم.

 


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