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أسعار الذهب في الأردن تستقر عند أعلى سعر لها تاريخيا

مصاغ ذهبي
مصاغ ذهبي
الأحد، 20-10-2024 07:30 ص

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب محليا، عند أعلى سعر تاريخي لها، اليوم الأحد، حيث بلغ سعر الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا لدى الأردنيين 55.2 دينارا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

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في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 63.4 دينارا، وغرام 18، 49.3 دينارا.

وتاليا تسعيرة الذهب:

 


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