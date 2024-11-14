أسعار الذهب في الأردن تقترب إلى أدنى مستوى على الاطلاق خلال شهر

الوكيل الإخباري- واصلت أسعار الذهب انخفاضها اليوم الخميس بقيمة نصف دينار للغرام. اضافة اعلان





ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبًا إلى 52 دينارًا للبيع للمواطنين، و50 دينارًا للشراء منهم.



فيما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و21 على التوالي: 46 دينارًا للبيع للمواطنين، 42.5 دينارًا للشراء منهم، 60.1 دينارًا للبيع للمواطنين، 57.7 دينارًا للشراء منهم.



وشهدت أسعار الذهب خلال الأيام الماضية انخفاضات متتالية لتقترب من أدنى مستوى لها خلال نحو شهر، متأثرة بانخفاض أسعار الذهب عالميًا جراء عمليات جني الأرباح بعد ارتفاعها عالميًا.