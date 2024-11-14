الخميس 2024-11-14 10:42 ص
 

أسعار الذهب في الأردن تقترب إلى أدنى مستوى على الاطلاق خلال شهر

تعبيرية
عيار 21 يصل الى 52 دينارا
الخميس، 14-11-2024 09:25 ص

الوكيل الإخباري-  واصلت أسعار الذهب انخفاضها اليوم الخميس بقيمة نصف دينار للغرام.اضافة اعلان


ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبًا إلى 52 دينارًا للبيع للمواطنين، و50 دينارًا للشراء منهم.

فيما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و21 على التوالي: 46 دينارًا للبيع للمواطنين، 42.5 دينارًا للشراء منهم، 60.1 دينارًا للبيع للمواطنين، 57.7 دينارًا للشراء منهم.

وشهدت أسعار الذهب خلال الأيام الماضية انخفاضات متتالية لتقترب من أدنى مستوى لها خلال نحو شهر، متأثرة بانخفاض أسعار الذهب عالميًا جراء عمليات جني الأرباح بعد ارتفاعها عالميًا.

 
gnews

أحدث الأخبار

6 جنود إسرائيليين قتلوا في اشتباكات مع حزب الله جنوب لبنان

عربي ودولي بعد مقتل 6 جنود إسرائيليين .. الكشف عن تفاصيل "معركة شرسة" جنوب لبنان

ا

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت

لقطة من الفعالية

أخبار محلية إطلاق كتاب "الحركة العمالية الأردنية .. وافتتاح معرض "أنت لست وحدك"

أرشيفية

عربي ودولي تطورات اللقاء المرتقب بين الأسد وأردوغان

موسى التعمري نجم منتخبنا الوطني وأيمن حسين هداف منتخب العراق

خاص بالوكيل عقل: هذا ما يحتاجه النشامى للانتصار على العراق .. وأفتقد هذا اللاعب

تعبيرية

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن تقترب إلى أدنى مستوى على الاطلاق خلال شهر

من المواجهة الأخيرة بين المنتخبين

ترند النشامى وأسود الرافدين يتواجهان فوق جذع النخلة اليوم

التهجير القسري في قطاع غزة

فلسطين "هيومن رايتس": أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة جريمة حرب



 

الأكثر مشاهدة