إليكم أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

كما بلغ سعر بيع الذهب من عيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة 72.30 دينارا و56.20 دينارا و42.60 دينارا على التوالي.
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