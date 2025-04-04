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إليكم أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

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أرشيفية
 
الجمعة، 04-04-2025 06:11 م

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في الأردن اليوم الجمعة، 63 دينارا، فيما بلغ سعر الشراء 61 دينارا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

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كما بلغ سعر بيع الذهب من عيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة 72.30 دينارا و56.20 دينارا و42.60 دينارا على التوالي.

 
gnews

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