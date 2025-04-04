إليكم أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في الأردن اليوم الجمعة، 63 دينارا، فيما بلغ سعر الشراء 61 دينارا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

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