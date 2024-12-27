الجمعة 2024-12-27 06:53 م
 

إليكم أسعار الذهب في الأردن الجمعة

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أرشيفية
الجمعة، 27-12-2024 06:28 م
الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين، اليوم الجمعة، 53.3 دينار، مقابل 51.3 دينار لجهة الشراء، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 61.3 دينار، في حين بلغ سعر بيع الذهب من عيار 18 نحو 47.3 دينار.
 
gnews

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