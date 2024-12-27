إليكم أسعار الذهب في الأردن الجمعة

كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 61.3 دينار، في حين بلغ سعر بيع الذهب من عيار 18 نحو 47.3 دينار.
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