إنتاج الأردن من الحبوب يقفز بأكثر من 50% خلال 2026

09:46 ص

الوكيل الإخباري- أفاد تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، ضمن نظام "جيوس" للمعلومات والإنذار المبكر بشأن الغذاء والزراعة، بأن الأردن حقق إنتاجًا وفيرًا من الحبوب خلال العام 2026، مدفوعًا بظروف مناخية مواتية طوال الموسم الزراعي. اضافة اعلان





وبحسب التقرير، فإن الإنتاج الكلي للحبوب في المملكة لعام 2026 يُقدّر بنحو 150 ألف طن، أي بزيادة تفوق 50% عن المعدل السنوي المسجل خلال السنوات الخمس الماضية.



وأوضح التقرير أن حصاد محصولي القمح والشعير الشتويين بدأ في شهر أيار الماضي، ومن المتوقع أن يكتمل مطلع آب الحالي.



ونسب التقرير هذا الارتفاع في الإنتاج إلى هطول أمطار "وفيرة ومنتظمة" طوال الموسم الزراعي، ما أسهم في تجديد رطوبة التربة ودعم نمو المحاصيل في معظم المناطق المنتجة.



وأشار إلى أن كميات الهطول فوق المعدل، المسجلة بين تشرين الثاني 2025 ونيسان 2026، أفادت المحاصيل في المحافظات الرئيسية المنتجة للحبوب في شمال ووسط المملكة، وتحديدًا محافظات إربد وعجلون والبلقاء وعمّان ومادبا.



وأضاف التقرير أن الظروف النباتية المواتية التي رُصدت في شهر نيسان، قبيل موسم الحصاد، كانت مؤشرًا على توقعات بإنتاجية فوق المعدل.



وبحسب بيانات التقرير، توزّع الإنتاج المتوقع لعام 2026 على النحو التالي: 45 ألف طن من الشعير بزيادة 221.4% مقارنة بعام 2025، و55 ألف طن من القمح بزيادة 197.3%، و45 ألف طن من الذرة بزيادة 6.7%، مقابل إنتاج إجمالي بلغ 76 ألف طن في عام 2025.







