احتياطي الذهب في الأردن يسجل رقما قياسيا جديدا

11:41 ص

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الوكيل الإخباري- كشفت بيانات البنك المركزي، الصادرة اليوم الخميس، ارتفاع قيمة الاحتياطيات من الذهب لتسجل رقما قياسيا جديدا. اضافة اعلان





ووصلت قيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب إلى 5.5 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي.



وأوضحت البيانات أن احتياطيات البنك المركزي من أونصات الذهب ارتفعت إلى 2.344 مليون أونصة حتى نهاية شهر نيسان.