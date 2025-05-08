احتياطي الذهب في الأردن يسجل رقما قياسيا جديدا

ووصلت قيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب إلى 5.5 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي.
وأوضحت البيانات أن احتياطيات البنك المركزي من أونصات الذهب ارتفعت إلى 2.344 مليون أونصة حتى نهاية شهر نيسان.
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