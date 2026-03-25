ارتفاع أسعار البنزين (أوكتان 90) عالميا بنسبة 13.1% في الأسبوع الثالث من آذار

بحسب تقرير وزارة الطاقة والثروة المعدنية للأسبوع الثالث من شهر آذار 2026، بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 90) في الأسبوع الثالث من شهر آذار الحالي 1214 دولارًا للطن، مقارنةً مع 1073 دولارًا في الأسبوع الثاني، وبنسبة ارتفاع بلغت قرابة 13.1%.
وأظهرت النشرة ارتفاع معدل سعر الديزل من 1271 دولارا للطن إلى 1484 دولارا، بنسبة ارتفاع بلغت قرابة 16.8%، وارتفاع معدل سعر الكاز من 1346 دولارًا للطن إلى 1621 دولارًا، بنسبة ارتفاع بلغت قرابة 20.4%.
وارتفع أيضا معدل سعر زيت الوقود من 752 دولارا للطن إلى 753 دولارا، بنسبة ارتفاع بلغت قرابة 0.1%.
من جهة أخرى، استقر معدل سعر الغاز البترولي المسال خلال شهر آذار الحالي عند نفس معدل سعره في شهر شباط الماضي، البالغ قرابة 541 دولارا للطن.
بالمقابل، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من شهر آذار الحالي ليصل إلى 110 دولارات للبرميل، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني، والبالغ قرابة 96 دولارا للبرميل، بنسبة ارتفاع بلغت قرابة 14.6%.
