ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية في التسعيرة الثالثة

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر بيع غرام الذهب "عيار 21" في السوق المحلية بمقدار 50 قرشا، ليسجل 88.5 دينارا في التسعيرة الثالثة الصادرة الاثنين، مقارنة مع 88 دينارا في التسعيرة الأولى، وفق النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر بيع الغرام من عيار 24 نحو 101.6 دينار، وعيار 18 نحو 77.9 دينارا.