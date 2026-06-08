الإثنين 2026-06-08 04:54 م

ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية في التسعيرة الثالثة

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 08-06-2026 04:39 م

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر بيع غرام الذهب "عيار 21" في السوق المحلية بمقدار 50 قرشا، ليسجل 88.5 دينارا في التسعيرة الثالثة الصادرة الاثنين، مقارنة مع 88 دينارا في التسعيرة الأولى، وفق النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع الغرام من عيار 24 نحو 101.6 دينار، وعيار 18 نحو 77.9 دينارا.

 


Image1_620268163835942628310.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي عاجل باكستان تكشف آخر تطورات الاتفاق بين أمريكا وإيران

ب

اقتصاد محلي ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية في التسعيرة الثالثة

ب

شؤون برلمانية الفايز والحلبوسي يؤكدان أهمية مد أنبوب النفط العراقي عبر الأردن

ل

أخبار محلية المباشرة بتنفيذ عبارة صندوقية جديدة على الطريق الرئيسي – وادي عربة في غرندل

ل

أخبار محلية النقل البري تطرح خطوطا جديدة لخدمة مناطق غير مخدومة بعدة محافظات

ل

عربي ودولي بزشكيان: أولويتنا هو الأمن القومي ولن نتراجع أمام أي تهديد

الملك يؤكد أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة

أخبار محلية الملك يؤكد أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي القناة 12: إسرائيل توقف الضربات على إيران بناء على طلب ترامب



 
 




الأكثر مشاهدة

 