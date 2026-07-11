السبت 2026-07-11 12:53 م

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن السبت

مصاغ ذهبي
مصاغ ذهبي
 
السبت، 11-07-2026 10:39 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت،  وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 84.6 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 80.30 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 97.20 دينارا و 74.5 دينارا على التوالي.

اضافة اعلان

 


Image1_720261110396115879821.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

جرش: 20 مشروعا إنتاجيا تعكس الهوية التراثية في مهرجان صيف الأردن

أخبار محلية جرش: 20 مشروعا إنتاجيا تعكس الهوية التراثية في مهرجان صيف الأردن

ن

أخبار محلية التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي اليوم السبت

مجلس النواب

شؤون برلمانية النواب الـ20 يعقد غدا أولى جلسات دورته الاستثنائية.. والإدارة المحلية في صدارة التشريعات

اا

عربي ودولي نيويورك تايمز: تراجع حاد في حركة السفن بمضيق هرمز مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

7 شهداء و28 مصابا خلال آخر 48 ساعة في قطاع غزة

فلسطين 7 شهداء و28 مصابا خلال آخر 48 ساعة في قطاع غزة

وزارة الأوقاف تنفذ حملة نظافة في وسط البلد

أخبار محلية وزارة الأوقاف تنفذ حملة نظافة في وسط البلد

إنجلترا تلاقي النرويج والأرجنتين تواجه سويسرا في ربع النهائي

كأس العالم إنجلترا تلاقي النرويج والأرجنتين تواجه سويسرا في ربع النهائي

مصرع 17 شخصا وفقدان 9 آخرين جراء إعصار "بافي" في الفلبين

عربي ودولي مصرع 17 شخصا وفقدان 9 آخرين جراء إعصار "بافي" في الفلبين



 
 




الأكثر مشاهدة

 