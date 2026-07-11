ارتفاع أسعار الذهب في الأردن السبت

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 84.6 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 80.30 دينارا للغرام لجهة الشراء.



وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 97.20 دينارا و 74.5 دينارا على التوالي.

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