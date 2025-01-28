ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين العام الماضي بنسبة 9.9 %

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقرير أسعار المنتجين الزراعيين الذي أصدرته اليوم الثلاثاء، إلى إن ارتفاع معدل الأرقام القياسية نتج عن ارتفاع أسعار مجموعة من المحاصيل أبرزها البطاطا والكوسا والفاصولياء بأهمية نسبية بلغت 61.0 بالمئة.
وشهد معدل الرقم القياسي انخفاضاً لأسعار محصول الفلفل الحلو الملون والموز والبندورة وبأهمية نسبية بلغت 39 بالمئة.
وعلى المستوى الشهري ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 24.9 بالمئة لشهر كانون الأول الماضي، ليبلغ 108.3 نقطة مقارنة بـ 86.7 نقطة لنفس الشهر من عام 2023.
وبين التقرير أن هذا الارتفاع نتج عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار لعدد من المحاصيل أهمها، السبانخ والكلمنتينا والفلفل الحلو الأخضر، وفي المقابل انخفض الرقم القياسي لأسعار عدد من المحاصيل أبرزها، الخيار والفطر والجريب فروت، إذ بلغت الأهمية النسبية للمحاصيل التي انخفضت أسعارها 35 بالمئة.
وأشار التقرير إلى انخفاض الرقم القياسي لكانون الأول 2024 بنسبة 11.4 بالمئة، ليبلغ 108.3 نقطة مقارنة بـ 122.1 نقطة في تشرين الثاني 2024.
وبمقارنة الرقم القياسي لشهر كانون الأول من عام 2024 مع الشهر الذي سبقه من نفس العام ارتفعت أسعار مجموعة من المحاصيل التي شكلت أهميتها النسبية 38.2 بالمئة أهمها، الملفوف الأبيض والبندورة والموز في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار كل من محاصيل الفول الأخضر والفجل والبطاطا وبأهمية نسبية بلغت 61.8 بالمئة.
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