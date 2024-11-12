ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 2.3 مليار دولار منذ بداية العام

وأشارت البيانات إلى أن هذه الاحتياطيات تغطي مستوردات المملكة لأكثر من 8 شهور من السلع والخدمات.
وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول بمقدار 2.3 مليار دولار، كما سجلت ارتفاعا خلال شهر تشرين أول بواقع 200 مليون دولار مقارنة بالشهر الذي سبقه.
ووصلت الاحتياطيات بنهاية العام 2023 إلى مستوى 18.1 مليار دولار واستمرت بالارتفاع حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام 2024.
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