الأربعاء 2025-10-08 01:47 م
 

ارتفاع التداول العقاري في الأردن 2% منذ مطلع العام ليسجل 5.1 مليار دينار

منظر عام للعاصمة عمّان
منظر عام للعاصمة عمّان
 
الأربعاء، 08-10-2025 11:33 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ ليبلغ 5.1 مليار دينار، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.اضافة اعلان


ووفق التقرير،  انخفض حجم التداول العقاري الأردني خلال أيلول الماضي بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 10% مقارنة بالشهر السابق؛ ليبلغ 618.5 مليون دينار.

وارتفعت قيمة الإيرادات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ قرابة 200 مليون دينار، بينما انخفضت قيمة الإيرادات خلال أيلول الماضي بنسبة 2%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وبنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق؛ لتبلغ 25 مليون دينار.

كما ارتفعت حركة بيع العقار في الأردن خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1%، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 2%، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 1%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وخلال شهر أيلول، ارتفعت حركة بيع العقار بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وانخفضت بنسبة 8% مقارنة بالشهر السابق؛ إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وانخفضت بنسبة 8% مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما انخفضت بنسبة 8% مقارنة بالشهر السابق.

وبلغ إجمالي عدد العقارات المبيعة للشركات في المملكة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 8,609 عقارات.

وأشار التقرير إلى انخفاض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 13%، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 11%، وبيوعات الأراضي بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وخلال أيلول الماضي، انخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 14% مقارنة بالشهر السابق؛ حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت بنسبة 28% مقارنة بالشهر السابق، فيما انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 18% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وبنسبة 6% مقارنة بالشهر السابق.
 
 
