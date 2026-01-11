الأحد 2026-01-11 01:08 م

ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.77% لعام 2025

الوكيل الإخباري-   ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن بنسبة 1.77% لعام 2025 مقارنة مع عام 2024.اضافة اعلان


والمستوى الشهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.31% لشهر كانون الأول من 2025 مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وارتفعت بشكل طفيف نسبته 0.68% (أقل من نقطة مئوية واحدة) لشهر كانون الأول من عام 2025 مقارنةً مع شهر تشرين الثاني الذي سبقه.

وعليه، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لعام 2025 ما مقداره 112.67 نقطة مقابل 110.71 نقطة لعام 2024.

والمستوى الشهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الأول من عام 2025 ما مقداره 113.22 مقابل 111.76 لنفس الشهر من عام 2024، وبلغ الرقم القياسي لشهر كانون الأول من عام 2025 ما مقداره 113.22 مقابل 112.46 للشهر الذي سبقه من نفس العام.

وبالنسبة للمجموعات السلعية لعام 2025 مقارنة مع عام 2024، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 22.71%، و"الشاي والبن والكاكاو" بنسبة 10.35%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 10.17%، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة 9.35%، و"الزيوت والدهون" بنسبة 4.78%. في حين انخفض الرقم القياسي لمجموعة "الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة (4.52%)، و"الأدوات المنزلية" بنسبة (2.67%)، "الأثاث والسجاد والمفارش" بنسبة (1.91%)، و"الأجهزة المنزلية" بنسبة (1.78%).

وعلى صعيد المجموعات السلعية فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الأول من عام 2025 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024 بشكل رئيسي مجموعة "الأمتعة الشخصية"، و"الشاي والبن والكاكاو"، و" الزيوت والدهون "، و" الفواكه والمكسرات ". في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة "الخضروات والبقول الجافة والمعلبة"، و"اللحوم والدواجن"، و"الأجهزة المنزلية"، و" الألبان ومنتجاتها والبيض".

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الأول من عام 2025 مقارنة مع شهر تشرين الثاني الذي سبقه من نفس العام مجموعة " اللحوم والدواجن" بنسبة 3.81%، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 2.91%، و" الايجارات" بنسبة 2.60%، و"الزيوت والدهون" بنسبة 2.27%، و"السكر ومنتجاته" بنسبة 1.29%.

يذكر أن احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) يعتمد على سلة مواد استهلاكية تضم (850) سلعة منها (325) سلعة غذائية و (525) سلعة غير غذائية.
 
 


