ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

07:24 م

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الوكيل الإخباري- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 1.16 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2876 نقطة. اضافة اعلان





وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 11.6 مليون دينار، مقارنة مع 12.4مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 6.3 بالمئة.



حجم التداول الإجمالي الأسبوعي بلغ نحو 58 مليون دينار، مقارنة مع 62 مليون دينار للأسبوع السابق، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 33.2 مليون سهم، نُفذت من خلال 18147 صفقة.

