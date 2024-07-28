ارتفاع الصادرات الزراعية بنسبة 25.3 %

وبحسب بيان للوزارة، قال الحنيفات إن قيمة الصادرات من الفواكه والخضروات ارتفعت إلى 125.5 مليون دينار، بنسبة 22.3 بالمئة منذ بدء العام الحالي، مقارنةً مع الفترة ذاتها من عام 2023، نتيجة ارتفاع الصادرات الكلية من الخضار والفواكه إلى 178 ألف طن، بنسبة زيادة 32 بالمئة حتى نهاية أيار، مقارنةً مع عام 2023.
وأشار إلى أن ارتفاع قيمة الصادرات من الخضروات جاء بنسبة 19 بالمئة في نفس الفترة، مقارنةً مع عام 2023، نتيجة ارتفاع كمية الصادرات التراكمية من الخضار إلى 130 ألف طن، بنسبة زيادة 27 بالمئة حتى أيار، مقارنةً مع عام 2023.
وبين أن ارتفاع قيمة الصادرات من الفواكه جاء بنسبة 29.5 بالمئة، مقارنةً مع عام 2023، وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع كمية الصادرات التراكمية من الفواكه إلى 48 ألف طن، بزيادة 48 بالمئة، مقارنةً مع صادرات عام 2023.
وأضاف الحنيفات أن قيمة صادرات الحيوانات الحية ارتفعت إلى 44.2 مليون دينار، بنسبة زيادة 259 بالمئة حتى نهاية أيار، مقارنةً مع العام الماضي، وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع صادرات الأغنام الحية التراكمية إلى 220 ألف رأس، بزيادة بلغت 260 بالمئة، مقارنةً مع صادرات عام 2023.