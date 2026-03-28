ارتفاع النفقات العامة 9.7% في كانون الثاني الماضي مدفوعة بزيادة الإنفاق الرأسمالي

وبلغ اجمالي النفقات الجارية 876.3 مليون دينار بزيادة نسبتها 6.3 بالمئة مقارنة مع 824. مليون دينار، فيما بلغت النفقات الرأسمالية 50.4 مليون دينار بزيادة نسبتها 147 بالمئة مقابل 20.4 مليون دينار لفترة المقارنة.
ويأتي التوسع في النفقات الراسمالية بسبب اقرار قانون الموازنة العامة وصدور الإرادة الملكية السامية بنفاذه قبل بداية العام، في ظل التوجهات الحكومية بضرورة البدء بالإنفاق على المشاريع الرأسمالية منذ بداية العام، مما يساهم في رفع وتيرة النشاط الاقتصادي.
بالمقابل، ارتفعت الإيرادات المحلية بنحو 28.9 مليون دينار في نهاية شهر كانون الثاني من العام 2026 أو ما نسبته 3.5 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 850.4 مليون دينار.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فقد جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 10.4 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 18.5 مليون دينار.
وبلغ قيمة المنح الواردة إلى المملكة في شهر كانون الثاني نحو 14.2 مليون دينار مقارنة مع 1.7 مليون دينار في الشهر ذاته من 2025.
