ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الأردن 4% في النصف الأول من 2024

الوكيل الإخباري- أظهرت أرقام البنك المركزي الأردني، أن إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن وصل إلى 413 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 396 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2023، وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 4%.

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