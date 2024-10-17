ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الأردن 4% في النصف الأول من 2024

كما أشارت أرقام البنك المركزي الأردني إلى أن صافي وضع الاستثمار الدولي في نهاية النصف الأول من العام الحالي صافي التزام نحو الخارج بمقدار 38.107 مليار دينار مقارنة مع صافي التزام نحو الخارج في نهاية العام 2023 والذي وصل إلى 38.077 مليار دينار.
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