الخميس 2024-10-17 06:44 م
 
 

ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الأردن 4% في النصف الأول من 2024

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
الخميس، 17-10-2024 05:33 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت أرقام البنك المركزي الأردني، أن إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن وصل إلى 413 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 396 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2023، وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 4%.

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كما أشارت أرقام البنك المركزي الأردني إلى أن صافي وضع الاستثمار الدولي في نهاية النصف الأول من العام الحالي صافي التزام نحو الخارج بمقدار 38.107 مليار دينار مقارنة مع صافي التزام نحو الخارج في نهاية العام 2023 والذي وصل إلى 38.077 مليار دينار.

 
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