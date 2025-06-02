الإثنين 2025-06-02 06:19 م
 

ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الاردن الاثنين

محل لبيع وشراء الذهب في عمّان
محل لبيع وشراء الذهب في عمّان
 
الإثنين، 02-06-2025 05:46 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، في التسعيرة المسائية اليوم الاثنين، بمقدار 40 قرشا للغرام الواحد ، وذلك وفقاً للائحة الأسعار التي نشرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 لغايات البيع من محالّ الصاغة 68.1 دينارا، مقابل 66.1 دينارا لجهة الشراء.

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محال الصاغة 78.30، و.60.60، و46.1 دينارا على التوالي.

 


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