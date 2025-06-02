ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الاردن الاثنين

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محال الصاغة 78.30، و.60.60، و46.1 دينارا على التوالي.
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