الخميس 2025-04-03 09:13 م
 

ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الاردن الخميس

الذهب
الذهب
 
الخميس، 03-04-2025 07:18 م

الوكيل الإخباري-     ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس ، بمقدار 60 قرشا للغرام الواحد باستثناء عيار 14 ليرتفع 50 قرشا في تسعيرة مسائية جديدة، وفقًا للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة، ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 إلى 63.0 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 61.0 دينارًا لجهة الشراء.

كما ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 24 و18 و14 من محال الصاغة 72.20 دينارًا و56.20 دينارًا 42.60 دينارًا على التوالي.

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