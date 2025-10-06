الإثنين 2025-10-06 08:04 م
 

ارتفاع على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثانية

ارتفاع على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثانية
ارتفاع على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثانية
 
الإثنين، 06-10-2025 06:55 م
الوكيل الإخباري-  شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعاً طفيفاً مساء اليوم الاثنين، وفق النشرة الصادرة عن نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة الثانية بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 "الأكثر تداولاً في السوق المحلية"  80.5 ديناراً، مقابل 77.5 ديناراً للشراء .

وتالياً التسعيرة: 


Image1_1020256185842220504734.jpg
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان اللواء القضاة

"منتجي الزيتون" تثبّت أجرة العصر

أخبار محلية "منتجي الزيتون" تثبّت أجرة العصر

ن

مناسبات جبريل مجحم الصقور مبارك

ت

أخبار محلية تربية إربد تطلق فعالية "العلَم الأعلى"

ا

أخبار محلية رئيس المجلس القضائي الأردني يزور مديرية القضاء العسكري

ا

أخبار محلية 537 مقترضا استفادوا من مؤسسة الإقراض في البادية الشمالية

ا

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع وفد فلسطيني تعزيز التعاون

ارتفاع على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثانية

اقتصاد محلي ارتفاع على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثانية



 
 



الأكثر مشاهدة