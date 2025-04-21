ارتفاع قياسي جديد على اسعار الذهب في الاردن

وبحسب التسعيرة، ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا بين الأردنيين في محال الصاغة بمقدار 60 قرشًا للغرام مقارنة مع التسعيرة السابقة، ليبلغ 69.80 دينار، بينما بلغ سعر الشراء 67.80 دينار للغرام.
كما ارتفعت أيضًا أسعار بيع الغرامات من الذهب عيار 24 و18 و14 في المحال لتبلغ 79.60 دينار و62.30 دينار و47.10 دينار على التوالي.
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