ارتفاع قياسي جديد على اسعار الذهب في الاردن

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاثنين، إلى مستوى قياسي جديد في التسعيرة الثانية، وفقًا للائحة الأسعار التي نشرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وبحسب التسعيرة، ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا بين الأردنيين في محال الصاغة بمقدار 60 قرشًا للغرام مقارنة مع التسعيرة السابقة، ليبلغ 69.80 دينار، بينما بلغ سعر الشراء 67.80 دينار للغرام.