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ارتفاع قياسي جديد على اسعار الذهب في الاردن

ذهب
ذهب
 
الإثنين، 21-04-2025 05:10 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاثنين، إلى مستوى قياسي جديد في التسعيرة الثانية، وفقًا للائحة الأسعار التي نشرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وبحسب التسعيرة، ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا بين الأردنيين في محال الصاغة بمقدار 60 قرشًا للغرام مقارنة مع التسعيرة السابقة، ليبلغ 69.80 دينار، بينما بلغ سعر الشراء 67.80 دينار للغرام.


كما ارتفعت أيضًا أسعار بيع الغرامات من الذهب عيار 24 و18 و14 في المحال لتبلغ 79.60 دينار و62.30 دينار و47.10 دينار على التوالي.

 
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