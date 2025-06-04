الأربعاء 2025-06-04 09:01 م
 

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

محل لبيع وشراء الذهب في عمّان
محل لبيع وشراء الذهب في عمّان
 
الأربعاء، 04-06-2025 06:19 م

الوكيل الإخباري-    شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا بمقدار 60 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة المسائية الرسمية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في المملكة.

ووفقًا للتسعيرة ، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 ،  68.400 دينار، وسعر الشراء 66.400 دينار.

وتالياً التسعيرة :

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