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ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن.. كم بلغ؟

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 01-07-2025 10:12 ص

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، "الأكثر طلبا بين المواطنين"، في السوق المحلية اليوم الثلاثاء، 67.60 دينارا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 65.40 دينارا، وفقا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لتجار الحلي والمجوهرات.

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وبحسب تسعيرة النقابة، بلغت أسعار شراء غرام الذهب لأعيرة الذهب 24 و18 و14 في محلات الصاغة، 77.40 دينارا، و60.20 دينارا، و45.70 دينارا على التوالي.

 

وتاليا التسعيرة:

 


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gnews

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