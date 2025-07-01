ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن.. كم بلغ؟

وبحسب تسعيرة النقابة، بلغت أسعار شراء غرام الذهب لأعيرة الذهب 24 و18 و14 في محلات الصاغة، 77.40 دينارا، و60.20 دينارا، و45.70 دينارا على التوالي.
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