ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي، 84 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 80 دينارا للغرام لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 96.10 دينارا و74 دينارا على التوالي.
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