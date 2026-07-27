ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

10:23 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاثنين بمقدار 90 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي، 84 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 80 دينارا للغرام لجهة الشراء.



وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 96.10 دينارا و74 دينارا على التوالي.









