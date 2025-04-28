ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في التسعيرة الثانية في السوق المحلية، الاثنين، بواقع 70 قرشا للغرام، وفق لائحة الأسعار التي نشرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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ووفقا للائحة بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 67.90 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 65.90 دينارا لجهة الشراء.