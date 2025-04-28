ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن

ووفقا للائحة بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 67.90 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 65.90 دينارا لجهة الشراء.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 78.00 و60.30 و45.80 دينارا على التوالي.
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