ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة 12.2 % خلال 11 شهرا

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة، الثلاثاء، تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في الأردن.





وبلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة خلال 11 شهراً الأولى من عام 2025 ما مساحته 9.12 مليون م2، مقارنة مع 8.13 مليون م2 لنفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 12.2%.



كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة 23,204 رخصة، مقارنة مع 21,708 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 6.9%.



وعلى الصعيد الشهري ارتفعت المساحات المرخصة من 921 ألف م2 لشهر تشرين الثاني2025 إلى 864 ألف م2 لشهر تشرين الثاني 2024، بنسبة نمو شهرية بلغت6.6 %



وعلى صعيد أغراض الترخيص، أشار مسح دائرة الإحصاءات العامة أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية بلغت 7.08مليون م2، مقارنة مع 6.51 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 8.8%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 2.03 مليون م2، مقارنة مع نحو1.61 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته26.1 %.



وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته77.7 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 22.3% للأغراض غير السكنية.



و على مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 72% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة عن الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025، بارتفاع نسبته 7.5% خلال نفس الفترة من عام 2024، وبلغت حصة إقليم الشمال 20%، بانخفاض نسبته (13.8)، و إقليم الجنوب ما نسبته 8% بانخفاض(18.4) % مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024.



أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية، فقد سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة إذ بلغت 13.3%،و بمساحة مقدارها 0.816 م2 لكل فرد فيما سجلت محافظة الزرقاء أقل نسبة من التوزيع النسبي لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.5%، و بمساحة مقدارها 0.275 م2 لكل فرد في فترة الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.



و شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة و الإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 64.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 35.2%

