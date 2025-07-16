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ارتفاع مفاجئ على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثالثة

ذهب
ذهب
 
الأربعاء، 16-07-2025 07:44 م
الوكيل الإخباري- أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، مساء الأربعاء، عن التسعيرة الثالثة لأسعار الذهب في السوق المحلية، حيث ارتفع سعر الذهب 60 قرشا للغرام من عيار 21.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين68.000 دينارًا، في حين بلغ سعر الشراء من المواطنين 65.800 دينارًا.

وتالياً التسعيرة :


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gnews

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