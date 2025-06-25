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ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

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أرشيفية
 
الأربعاء، 25-06-2025 11:11 ص

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، 60 قرشا الأربعاء، ليسجل 67.70 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.50 دينارا لجهة الشراء.

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وارتقع سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 77.70 دينارا، و60.20 دينارا، و45.70 دينارا على التوالي.

 


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