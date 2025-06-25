ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

وارتقع سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 77.70 دينارا، و60.20 دينارا، و45.70 دينارا على التوالي.
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