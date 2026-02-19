ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس

وسجل غرام الذهب من عيار 21 – الأكثر طلباً في السوق المحلية – 101.600 دينار للبيع، و96.600 دينار للشراء.
وتالياً التسعيرة:
-
