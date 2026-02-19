الخميس 2026-02-19 12:30 م

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس

الخميس، 19-02-2026 10:52 ص
الوكيل الإخباري- شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية، اليوم الخميس 19 شباط 2026، ارتفاعاً ملحوظاً وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وسجل غرام الذهب من عيار 21 – الأكثر طلباً في السوق المحلية – 101.600 دينار للبيع، و96.600 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة:


Image1_2202619105210641814478.jpg
 
 


