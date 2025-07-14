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ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الاثنين

الذهب
الذهب
 
الإثنين، 14-07-2025 11:32 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الاثنين، عن التسعيرة الرسمية لأسعار الذهب في السوق المحلية، حيث ارتفع سعر الذهب 30 قرشا للغرام.

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين 68.4 دينارًا، في حين بلغ سعر الشراء من المواطنين 65.2 دينارًا.

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