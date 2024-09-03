الأردن.. لا تعديل على أسعار الخبز بعد رفع سعر طن الدقيق الموحد

كما رفعت الوزارة وفق القرار رقم 106 لسنة 2024 سعر بيع القمح لجميع مطاحن المملكة للمسحوبات حسب المخصص المحدد لها من قبل مديرية إدارة المخزون لشهر أيلول الحالي، بما قيمته 3.776 دينار، ليصبح سعر الطن الواحد 134.784 دينار بدلاً من 131.008 دينار في آب الماضي.
ويشترط القرار التزام المطاحن بتزويد المخابز المعتمدة لديها بكل احتياجاتها من الطحين شريطة مراجعة المطاحن مديرية إدارة المخزون لاعتماد مخصصاتها، وخلافاً لذلك يعتمد سعر القمح بحسب البند الثاني من قرار الوزارة عند 252.677 دينار للطن الواحد عن كميات القمح المسحوبة والمطحونة زيادة عن المخصص المحدد للمطحنة أو أي مبيعات غير معتمدة من قبل مديرية إدارة المخزون، بدلاً من 252.806 في شهر آب الماضي، وبانخفاض 0.129 فلس للطن.
ويستند القرار الذي يسري بدءاً من الأول من شهر أيلول الحالي، إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحرير أسعار الطحين وتسعير مادة الخبز، المتضمن تخفيض سعر الطحين الموحد 10 دنانير شريطة تعديل سعر الطحين الموحد عند أي تعديل على أسعار المحروقات أو أي متغيرات أخرى.
وتضمن القرار تحديد نسبة استخراج الطحين الموحد بـ 78 بالمئة، ونسبة استخراج النخالة بـ 22 بالمئة، وتحديد نسبة استخراج الأنواع الأخرى من الطحين حسب المواصفة القياسية.
و أوضحت الوزارة أن رفع سعر بيع دقيق القمح الموحد لن يؤثر على كلفة بيع الخبز للمستهلك، مؤكدة ان قرار رفع السعر يأتي ضمن المراجعة الشهرية التي تجريها الوزارة لمعادلة كلف إنتاج الخبز على ضوء تعديل أسعار المحروقات شهريا.
وبينت انه عند خفض سعر الديزل يجري رفع سعر الدقيق، وعند رفع سعر الديزل يجري تخفيض سعر الدقيق وبما لا يؤثر على كلفة الخبز، وفي حال ثبات أسعار الديزل تبقى أسعار الطحين ثابتة، وذلك على ضوء متغيرات كلف إنتاج مادة الخبز.
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