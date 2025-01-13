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الأردن.. هكذا بلغت أسعار الذهب الاثنين

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مصاغ ذهبي
الإثنين، 13-01-2025 09:32 ص

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الاثنين، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية 54.70 دينارا لغايات البيع من محال الصاغة، مقابل 52.70 دينارا لجهة الشراء.

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وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات، استقر أيضا سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محال الصاغة، عند 62.70 دينارا و48.70 دينارا على التوالي.

 


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