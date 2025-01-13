الأردن.. هكذا بلغت أسعار الذهب الاثنين

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات، استقر أيضا سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محال الصاغة، عند 62.70 دينارا و48.70 دينارا على التوالي.
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