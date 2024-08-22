الأردن يطرح عطاء لشراء 120 ألف طن من القمح

ودعت الوزارة، لمن يرغب بالاشتراك بالمناقصة، إلى مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا أردنيا غير مستردة.
وبينت الوزارة، أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر الثلاثاء الموافق 27 آب/أغسطس الحالي.
واشترطت الوزارة إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة مصدقة عن السجل التجاري قبل مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
-
أخبار متعلقة
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
أسعار الذهب في الأردن الخميس
-
144 مليون دينار حجم الاستثمار المتدفق للأردن في الربع الأول
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
-
الجغبير: نظام الطاقة المتجددة الجديد سيحمي المستهلك من أي زيادة غير مبررة في الأسعار
-
هكذا بلغ سعر الليرة الذهبية في الأردن
-
أسعار الذهب في الأردن اليوم
-
إطفاء 2.150 مليار دينار من ديون الحكومة