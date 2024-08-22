الأردن يطرح عطاء لشراء 120 ألف طن من القمح

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، عن طرح عطاء لشراء من 100 ألف إلى 120 ألف طن من القمح من مناشئ اختيارية.

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ودعت الوزارة، لمن يرغب بالاشتراك بالمناقصة، إلى مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا أردنيا غير مستردة.



وبينت الوزارة، أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر الثلاثاء الموافق 27 آب/أغسطس الحالي.