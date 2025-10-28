الألبسة والأسمدة تتصدران قائمة السلع المصدّرة خلال 8 أشهر

الوكيل الإخباري- - تصدّرت الألبسة قائمة السلع الوطنية المصدّرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بقيمة بلغت 1.159 مليار دينار، مقارنة بـ 1.126 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة ارتفاعًا نسبته 2.9 بالمئة.

اضافة اعلان



وفق تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، جاءت في المرتبة الثانية الأسمدة، التي ارتفعت صادراتها بنسبة 9.8 بالمئة لتبلغ 670 مليون دينار مقابل 610 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي.



أما الحُلي والمجوهرات الثمينة، فقد شهدت تراجعًا طفيفًا بنسبة 1.5 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام الحالي لتصل قيمتها إلى 473 مليون دينار مقارنة بـ 480 مليون دينار، فيما واصلت محضرات الصيدلة أداءها القوي مسجلة ارتفاعًا نسبته 5.9 بالمئة لتبلغ 398 مليون دينار، مقابل 376 مليونا للفترة المماثلة من العام السابق.



كما ارتفعت صادرات الفوسفات لنهاية شهر آب الماضي بنسبة 9.7 بالمئة لتصل إلى 374 مليون دينار، مقارنة بـ 341 مليونا لنفس الفترة من العام السابق، في حين سجل البوتاس زيادة بلغت 12.9 بالمئة ليصل إلى 359 مليون دينار، مقابل 318 مليونا لذات الفترة من العام الماضي.

وبلغت صادرات المواد الأخرى نحو 2.665 مليار دينار، مقارنة بـ 2.393 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 11.4 بالمئة.



وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات الإحصائية أن النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية ما زالت تشكل الحصة الأكبر من فاتورة مستوردات المملكة حتى نهاية شهر آب الماضي رغم انخفاض قيمتها بنسبة 3.2 بالمئة إلى 1.755 مليار دينار مقارنة بـ 1.813 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



في المقابل، سجلت الآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها ارتفاعًا لافتًا في قيم المستوردات بنسبة 25.3 بالمئة لتصل إلى 1.093 مليار دينار، مقابل 872 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.



أما الحلي والمجوهرات، فقد شهدت أكبر قفزة في قائمة المستوردات بنسبة 49.4 بالمئة لنهاية آب الماضي لتبلغ قيمتها 995 مليون دينار مقارنة بـ 666 مليون دينار في لنفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفعت مستوردات المملكة من الآلات والمعدات الكهربائية بنسبة 9.3 بالمئة خلال الثمانية أشهر الاولى من العام الحالي لتصل إلى 647 مليون دينار، مقابل 592 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.



في المقابل، تراجعت مستوردات العربات والدراجات وأجزائها بنسبة 14.5 بالمئة لذات الفترة لتسجل نحو 999 مليون دينار مقابل 1.168 مليار دينار للفترة نفسها العام السابق، فيما انخفضت مستوردات الحبوب بنسبة 9.8 بالمئة لتبلغ 452 مليون دينار، مقابل 501 مليون لنفس الفترة من العام الماضي.