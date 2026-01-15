الخميس 2026-01-15 01:46 م

الإحصاءات: انخفاض أسعار الدجاج اللاحم بنسبة 4 بالمئة خلال عام 2025

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة النتائج الأولية لمسح المؤشرات الاقتصادية (مسح الفقاسات) للربع الثالث لعام 2025، والذي أظهر انخفاض أسعار الدجاج اللاحم بما نسبته 4 بالمئة خلال عام 2025 مقارنة مع عام 2024،
تعبيرية
 
الخميس، 15-01-2026 12:39 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت دائرة الإحصاءات العامة النتائج الأولية لمسح المؤشرات الاقتصادية (مسح الفقاسات) للربع الثالث لعام 2025، والذي أظهر انخفاض أسعار الدجاج اللاحم بما نسبته 4 بالمئة خلال عام 2025 مقارنة مع عام 2024، حيث بلغ سعر دجاج اللاحم 1.20 دينار/ كغم (أسعار المنتجين) خلال عام 2025 مقابل 1.25 دينار/كغم خلال العام 2024.

اضافة اعلان


وأشارت النتائج إلى ارتفاع كمية الدجاج اللاحم المنتج بنسبة مقدارها 13 بالمئة في عام 2025 مقارنةً مع العام 2024، حيث بلغت كمية الإنتاج 118.7 مليون طن مقارنة مع 105 ملايين طن في عام 2024.
وأظهرت انخفاض كمية بيض المائدة المنتجة، حيث بلغت 332 مليون بيضة في عام 2025 مقارنةً مع 349 مليون بيضة عام 2024، أي بنسبة بلغت 4.8 بالمئة، كما بينت ارتفاع كمية بيض التفقيس بنسبة 16.7 بالمئة، حيث بلغت الكمية 122 مليون بيضة في عام 2025 مقابل 104.6 مليون بيضة في عام 2024.


وبلغ سعر بيض المائدة 75 فلساً/بيضة في عام 2025 و71 فلساً/ بيضة في عام 2024 أي بارتفاع نسبته 5.6 بالمئة، كما بينت النتائج ارتفاع سعر بيض التفقيس بنسبة 12.8 بالمئة حيث بلغ سعر بيض التفقيس 212 فلساً / بيضة في عام 2025 مقابل 188 فلساً /بيضة في عام 2024.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

45 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أخبار محلية 45 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

41

منوعات مشهد يحبس الأنفاس لمظلي يسقط في قلب المحيط بعد عطل قاتل في فلوريدا

ت

شؤون برلمانية القاضي يهنئ بذكرى الإسراء والمعراج

ا

أسواق ومال الاقتصاد البريطاني يسجل نموا بنسبة 0.3 بالمئة بدعم من الصناعة والخدمات

656

منوعات الأكثر تداولًا.. عقاب قاسٍ من امرأة لرجل ركل قطة في الشارع بالبرازيل

مبانٍ مدمرة في جباليا، شمال قطاع غزة

فلسطين 451 شهيدا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار

قرابة 3 مليارات دينار تكلفة مشاريع للطاقة كفرص استثمارية حكومية

أخبار محلية قرابة 3 مليارات دينار تكلفة مشاريع للطاقة كفرص استثمارية حكومية

قب

منوعات كابوس يتحقق في البحر.. فتاة بريطانية تنجو بأعجوبة من هجوم قرش - صور



 




الأكثر مشاهدة