الإنفاق الرأسمالي يرتفع 60.4% حتى نهاية شباط

الوكيل الإخباري- ارتفع الإنفاق الرأسمالي في نهاية شهر شباط من العام 2026 إلى قرابة 53.8 مليون دينار، أو ما نسبته 60.4%، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2025، الأمر الذي أسهم في رفع وتيرة النشاط الاقتصادي.

وبحسب نشرة وزارة المالية، بلغ الإنفاق الحكومي حتى نهاية شهر شباط من العام 2026 قرابة 1986.8 مليون دينار، بواقع 1843.8 مليون دينار نفقات جارية، و143 مليون دينار نفقات رأسمالية.