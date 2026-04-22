الإنفاق الرأسمالي يرتفع 60.4% حتى نهاية شباط

وبحسب نشرة وزارة المالية، بلغ الإنفاق الحكومي حتى نهاية شهر شباط من العام 2026 قرابة 1986.8 مليون دينار، بواقع 1843.8 مليون دينار نفقات جارية، و143 مليون دينار نفقات رأسمالية.
يذكر أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع قرابة 53.8 مليون دينار أو ما نسبته 60.4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق في ظل التوجهات الحكومية بالإنفاق على المشاريع الرأسمالية منذ بداية العام لرفع وتيرة النشاط الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
