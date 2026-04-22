الأربعاء 2026-04-22 10:11 م

الإنفاق الرأسمالي يرتفع 60.4% حتى نهاية شباط

وزارة المالية
الأربعاء، 22-04-2026 08:44 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع الإنفاق الرأسمالي في نهاية شهر شباط من العام 2026 إلى قرابة 53.8 مليون دينار، أو ما نسبته 60.4%، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2025، الأمر الذي أسهم في رفع وتيرة النشاط الاقتصادي.

اضافة اعلان


وبحسب نشرة وزارة المالية، بلغ الإنفاق الحكومي حتى نهاية شهر شباط من العام 2026 قرابة 1986.8 مليون دينار، بواقع 1843.8 مليون دينار نفقات جارية، و143 مليون دينار نفقات رأسمالية.


يذكر أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع قرابة 53.8 مليون دينار أو ما نسبته 60.4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق في ظل التوجهات الحكومية بالإنفاق على المشاريع الرأسمالية منذ بداية العام لرفع وتيرة النشاط الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

 
 


الأكثر مشاهدة

 