الخميس 2025-01-02 07:46 م
 

البنك المركزي: أولويتنا المحافظة على الاستقرار النقدي في الأردن

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البنك المركزي
الخميس، 02-01-2025 07:11 م

الوكيل الإخباري- أكد محافظ البنك المركزي عادل شركس أن أولوية البنك المركزي هي الحفاظ على الاستقرار النقدي من خلال استقلالية البنك المركزي، ومن أجل ذلك جاء قرار خفض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية خلال الفترة الماضية.

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وقال شركس، اليوم الخميس، إن البنك المركزي يوجه السياسة النقدية بما يضمن الموازنة بين الاستقرار النقدي من جهة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي من جهة أخرى وتعزيز النشاط الاقتصادي، مؤكداً متانة وقدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات ودوره الحيوي في الاقتصاد.


وفيما يتعلق بأداء البنوك العاملة في المملكة أكد شركس متانة وقوة القطاع المصرفي وقدرته العالية على تحمل الصدمات، مشيراً إلى ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 1.6 مليار دينار وبنسبة 4.9 % ليبلغ رصيد البنوك حتى نهاية تشرين الثاني 2024، حوالي 35 مليار دينار، وارتفاع الودائع لديها بمقدار 2.7 مليار دينار وبنسبة 6.2 بالمئة مقارنة مع نهاية 2023، لتصل إلى 46.5 مليار دينار.


وحول الأداء الاقتصادي أوضح شركس، أن الاقتصاد الوطني أظهر منعة عالية في وجه الصدمات المختلفة التي تعرض لها خلال السنوات الأخيرة، بفضل سلامة نهج السياسات الاقتصادية، والالتزام الصارم بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وامتلاك الأردن خارطة طريق طويلة المدى للإصلاح الشامل بمساراته الثلاثة، السياسي والإداري والاقتصادي.


ولفت إلى أن الاقتصاد الوطني تمكن من تسجيل نمو نسبته 2.6 بالمئة خلال الربع الثالث من 2024، وذلك بعد أن حقق نمواً نسبته 2 % في الربع الأول، و2.4 % في الربع الثاني، ما يؤشر إلى أن الاقتصاد يسير نحو التعافي والتأقلم مع التداعيات الجيوسياسية في المنطقة، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2.4 % لعام 2024 كاملاً.

 
gnews

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