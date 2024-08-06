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البنك المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي




 

الثلاثاء، 06-08-2024 08:11 ص
الوكيل الإخباري-   طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الثلاثاء، الإصدار رقم (25) لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 7 آب 2029، و أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق الأربعاء 7 آب الحالي.

وكشفت بيانات البنك المركزي الأردني، عن اقتراض الحكومة، أكثر من 4.2 مليار دينار، كسندات وأذونات خزينة منذ بداية العام 2024 وحتى الثلاثاء.
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