البنك المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار

ووفق بيانات البنك فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 7 آب 2029، و أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق الأربعاء 7 آب الحالي.
وكشفت بيانات البنك المركزي الأردني، عن اقتراض الحكومة، أكثر من 4.2 مليار دينار، كسندات وأذونات خزينة منذ بداية العام 2024 وحتى الثلاثاء.
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