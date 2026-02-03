البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 2000 مليون دينار

11:50 ص

الوكيل الإخباري- يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الأربعاء، الإصدار السادس للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 2000 مليون دينار.





ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 5 شباط 2036، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 5 شباط 2026.



وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عامًا، وتتنوع بين السندات الحكومية/الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.



فيما تعدّ أذونات الخزينة أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرًا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعًا وشراءً.

