الثلاثاء 2026-02-03 01:47 م

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 2000 مليون دينار

الثلاثاء، 03-02-2026 11:50 ص
الوكيل الإخباري-   يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الأربعاء، الإصدار السادس للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 2000 مليون دينار.اضافة اعلان


ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 5 شباط 2036، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 5 شباط 2026.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عامًا، وتتنوع بين السندات الحكومية/الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعدّ أذونات الخزينة أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرًا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعًا وشراءً.
 
 


