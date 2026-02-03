البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 2000 مليون دينار

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 5 شباط 2036، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 5 شباط 2026.
وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عامًا، وتتنوع بين السندات الحكومية/الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.
فيما تعدّ أذونات الخزينة أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرًا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعًا وشراءً.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية
-
ارتفاع صاروخي على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
البنك المركزي: تخريج دفعة ثانية من المشاركين بالمعسكر التدريبي للأمن السيبراني
-
انخفاض مهول على أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين
-
احتياطات "المركزي" الأجنبية ترتفع إلى 28.5 مليار دولار
-
50 مليار دينار ودائع البنوك لنهاية 2025
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
صادرات الزرقاء التجارية تقترب من 34 مليون دينار خلال كانون الثاني