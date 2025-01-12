البنك المركزي يمدّد مهلة توفيق أوضاع شركات التمويل

الوكيل الإخباري- قرّر محافظ البنك المركزي الأردني تمديد المهلة الممنوحة لـشركات التمويل لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021 وتعديلاته لتنتهي بتاريخ 13/7/2025 وذلك سنداً لأحكام المادة (20/ب/2) من النظام المذكور.

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