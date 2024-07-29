البورصة تدعو الشركات لتزويدها ببياناتها المالية للربع الثاني قبل نهاية الشهر الحالي

الوكيل الإخباري - دعت بورصة عمان الشركات المدرجة لديها إلى استكمال تزويدها قبل نهاية الشهر الحالي عبر نظام الإفصاح الإلكتروني، ببياناتها المالية للربع الثاني المراجعة من مدققي حسابات عن الفترة المنتهية في 30 حزيران الماضي.



وأكد المدير التنفيذي للبورصة مارن لوظائفي، أن بورصة عمان ستوقف التداول في أسهم الشركات المخالفة التي لم تلتزم بتزويدها بالبيانات المالية المرحلية للربع الثاني اعتبارا من أول يوم عمل يلي نهاية الشهر الحالي إلى حين قيام هذه الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة، استناداً إلى أحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية لعام 2018.



وبين أن هذا الإجراء يأتي لتعزيز حماية المتعاملين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية وتوفير المعلومات الضرورية لهم في الوقت المناسب وبما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري.



وقال إن البورصة ستقوم بعد انتهاء الموعد المحدد لاستلام البيانات المرحلية المراجعة بالإعلان من خلال وسائل الإعلام عن أسماء الشركات المخالفة، وإن الشركات التي لم تلتزم بالموعد المقرر ستكون عُرضة للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المعمول بها.



ويأتي تزويد الشركات للبورصة بياناتها المالية للربع الثاني التزاماً بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، التي تُلزم جميع الشركات المدرجة بإعداد بيانات مرحلية مراجعة من مدققي الحسابات، تعزيزا لمبدأي الإفصاح والشفافية، ولتمكين المستثمرين والمساهمين من الحصول على المعلومات الضرورية ونتائج أعمال الشركات بشكل مستمر وفي الوقت المناسب.



يشار إلى أن البورصة تقوم بتعميم هذه البيانات على موقـعها الإلكتروني (www.Exchange.jo) ضمن التعاميم والإفصاحات (بيانات نصف سنوية) لتسهيل وصول المهتمين إليها.