الجامعة الهاشمية تستقبل طلبات التفوق الرياضي الجمعة المقبلة

الوكيل الإخباري- دعت الجامعة الهاشمية الطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها، والراغبين في الالتحاق للدراسة في الجامعة على أساس التفوق الرياضي تقديم الطلب إلكترونيا على الرابط المخصص (www.apl.hu.edu.jo)، وذلك خلال الفترة من صباح يوم الجمعة المقبل وحتى مساء يوم الاثنين 17 الشهر الحالي.

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وبحسب بيان الجامعة اليوم الثلاثاء، يشمل التفوق الرياضي ألعاب القوى والضاحية وكرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد، وألعاب الدفاع عن النفس (التايكواندو والكراتية)، وألعاب المضرب (الريشة الطائرة وكرة الطاولة)، والشطرنج.