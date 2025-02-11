الثلاثاء 2025-02-11 07:01 م
 

الجامعة الهاشمية تستقبل طلبات التفوق الرياضي الجمعة المقبلة

الجامعة الهاشمية
الجامعة الهاشمية
الثلاثاء، 11-02-2025 06:21 م

الوكيل الإخباري-   دعت الجامعة الهاشمية الطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها، والراغبين في الالتحاق للدراسة في الجامعة على أساس التفوق الرياضي تقديم الطلب إلكترونيا على الرابط المخصص (www.apl.hu.edu.jo)، وذلك خلال الفترة من صباح يوم الجمعة المقبل وحتى مساء يوم الاثنين 17 الشهر الحالي.

اضافة اعلان


وبحسب بيان الجامعة اليوم الثلاثاء، يشمل التفوق الرياضي ألعاب القوى والضاحية وكرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد، وألعاب الدفاع عن النفس (التايكواندو والكراتية)، وألعاب المضرب (الريشة الطائرة وكرة الطاولة)، والشطرنج.


وأوضخت الجامعة أنه يشترط أن يكون المتقدم مسجلا في المنتخبات الوطنية أو الأولمبية أو منتخبات الشباب أو أندية الدرجة الممتازة أو الأولى في كرة القدم، أو الأولى أو الثانية للألعاب الأخرى، أو منتخب وزارة التربية والتعليم أو منتخبات مديريات التربية والتعليم، أو الحاصلين على الحزام الأسود (2 دان فما فوق) في ألعاب الدفاع عن النفس ومعتمدين لدى الاتحاد الرياضي المعني، أو حاصلين على أحد المراكز الثلاثة الأولى في بطولات رسمية لاتحادات ألعاب الدفاع عن النفس.

 
gnews

أحدث الأخبار

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يمنع سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات ومدراء الدوائر إلا للضرورة

العيسوي يعزي الكيلاني والضمور

أخبار محلية العيسوي يعزي الكيلاني والضمور

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

أخبار محلية عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

الجمارك الأردنية

أخبار محلية الجمارك تحبط تهريب 700 كروز دخان

الجامعة الهاشمية

اقتصاد محلي الجامعة الهاشمية تستقبل طلبات التفوق الرياضي الجمعة المقبلة

ديوان المحاسبة

أخبار محلية ديوان المحاسبة يوقع مذكرة تفاهم مع المعهد البريطاني للمالية العامة

مياه الأمطار بالقرب من مصرف مياه

أخبار محلية تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

امطار

الطقس الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار غزيرة اعتباراً من هذا الموعد



 



الأكثر مشاهدة