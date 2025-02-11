الجامعة الهاشمية تستقبل طلبات التفوق الرياضي الجمعة المقبلة

وبحسب بيان الجامعة اليوم الثلاثاء، يشمل التفوق الرياضي ألعاب القوى والضاحية وكرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد، وألعاب الدفاع عن النفس (التايكواندو والكراتية)، وألعاب المضرب (الريشة الطائرة وكرة الطاولة)، والشطرنج.
وأوضخت الجامعة أنه يشترط أن يكون المتقدم مسجلا في المنتخبات الوطنية أو الأولمبية أو منتخبات الشباب أو أندية الدرجة الممتازة أو الأولى في كرة القدم، أو الأولى أو الثانية للألعاب الأخرى، أو منتخب وزارة التربية والتعليم أو منتخبات مديريات التربية والتعليم، أو الحاصلين على الحزام الأسود (2 دان فما فوق) في ألعاب الدفاع عن النفس ومعتمدين لدى الاتحاد الرياضي المعني، أو حاصلين على أحد المراكز الثلاثة الأولى في بطولات رسمية لاتحادات ألعاب الدفاع عن النفس.
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