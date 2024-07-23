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الحكومة : إنخفاض أسعار البنزين 90 والديزل عالمياً

بنزين محروقات وقود1
الثلاثاء، 23-07-2024 11:52 ص

 

الوكيل الاخباري - انخفض سعر البنزين اوكتان 90 عالميا بنسبة 0.1%، في الأسبوع الثالث من شهر تموز 2024 مقارنة بالأسبوع الثاني من الشهر ذاته، أي قبل إصدار تسعيرة الشهر المقبل محليا باسبوع.

ووفق النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، استقر معدل سعر بنزين 95 مقارنة بالأسبوع الثاني من تموز.

وانخفضت أسعار الديزل في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، بنسبة 1%، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الكاز 1% أيضا.

واستقر معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر تموز مقارنة بشهر حزيران الماضي، والبالغ 569 دولارا للبرميل.

وتصدر التسعيرة الشهرية للمحروقات محليا في نهاية كل شهر معتمدة على متوسط الأسعار العالمية خلال الاسابيع الأربعة السابقة، والتي تعلنها الحكومة اسبوعيا.

 

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